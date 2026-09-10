Una famosa está a punto de bajarse de MasterChef por un insólito motivo

El formato culinario prepara el inicio de sus grabaciones hacia finales de septiembre, pero la etapa previa de prácticas y pruebas niveladoras ya registró los primeros roces del elenco con la producción del programa. En esta fase de convivencia e integración entre los participantes y los equipos de trabajo, surgieron diferencias que encendieron las alarmas en el canal.

La situación salió a la luz tras las declaraciones periodísticas de Yanina Latorre, quien detalló los motivos del malestar que afecta a la Negra Vernaci. "No sabe si va a arrancar. Hizo la prueba de make up para el programa y no le gustó la maquilladora. La mandaron hacer dos pruebas más, pero tampoco le gustaron. Arrancó a quejarse de que le tienen que solucionar el problema, le dijeron que podía llevarse su equipo, pero ella dijo que no, que se lo tienen que arreglar ellos", relató Yanina Latorre.

Las diferencias no se limitan al aspecto estético. Según trascendió, el vínculo contractual también representa un punto de conflicto en la previa del inicio del ciclo. "Dice que el contrato es leonino, que te obliga a hacer publicidades y que ella no las quiere hacer", reveló Yanina Latorre sobre los cuestionamientos que realiza la concursante fuera de pantalla.

La postura de la conductora genera inquietud en el equipo de trabajo, que busca destrabar el escenario antes del comienzo del rodaje. "Están muy preocupados en la producción, no saben qué van a hacer con ella", aseguró Yanina Latorre. Mientras se define el futuro de la integrante del elenco, el clima en el certamen se mantiene en suspenso.