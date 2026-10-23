Una famosa está casada y la vieron a los besos con un exfutbolista de Boca

Pablo Migliore salió al cruce de Nora Colosimo luego de que la madre de Wanda Nara, inspirada en Yanina Latorre, afirmara que en una reunión de MasterChef Celebrity se habían formado dos parejas e incluyera en la lista a la periodista China Ansa. La declaración generó revuelo mediático debido a que tanto el exfutbolista como la comunicadora se encuentran casados y en pareja en la actualidad.

El deportista rompió el silencio y dio detalles precisos de lo sucedido durante esa velada compartida entre compañeros. "Tuvimos una salida grupal. Fuimos a comer a lo del marido de Julieta Nair y después fuimos a tomar unos tragos. La verdad que muy divertido, somos un grupo muy unido, hablamos mucho", aseguró el participante al momento de aclarar el contexto de la noche en cuestión.

Respecto a la versión difundida por Nora Colosimo, el exarquero reconoció que estaba al tanto de los comentarios circulantes. "Yo entiendo que son las reglas del juego, de estar en un reality, pero no sabía que arrancaban tan fuerte", indicó con respecto al impacto del rumor. Asimismo sostuvo estar enfocado en su desempeño dentro del certamen gastronómico de televisión sin dejar que los trascendidos afecten su rutina familiar.

Para despejar cualquier tipo de especulación, el exfutbolista detalló la buena relación que existe entre todas las partes involucradas. "Yo estoy tranquilo porque me llevo bárbaro con la China, de hecho hasta se habla con mi señora", explicó el concursante, quien además aclaró que no habló directamente con la madre de Wanda Nara por no habérsela cruzado en las grabaciones del programa.