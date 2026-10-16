Las palabras deudores, morosos, préstamos, acreedores, cifras impagables, usura, tasas de interés altísimas, pedís $100 y devolvés $1500, crisis, no alcanza la guita, nervios y esto primero afecta al bolsillo y después a la salud resultan cotidianas para la sociedad. En este panorama económico actual, marcado por el ajuste, los recortes y la motosierra, ni las figuras públicas logran esquivar la difícil situación financiera generalizada.

Incluso profesionales con amplia trayectoria sienten el impacto cotidiano de la crisis. Un ejemplo claro es Mariana Lestelle, médica de reconocida labor hospitalaria en Olavarría y habitual figura mediática en televisión y radio. La especialista acudió a Ángel de Brito mediante un desesperado pedido público en sus redes sociales para lograr la venta urgente de su vehículo personal.

En la plataforma Twitter, Mariana Lestelle explicó la urgencia del caso y solicitó apoyo público para la difusión de su mensaje al expresar: "Me ayudan a difundir porfa. Tengo que vender mi auto para pagar deudas". En la misma publicación sumó: "vivo en Olavarría. gente de la zona, gracias", y luego agregó: "Olavarría y alrededores. Vendi mi camioneta, me ayudan a difundir, gracias".

A través de su cuenta de Instagram precisó más detalles sobre el vehículo puesto a la venta y el monto total pretendido. Publicó textualmente: "Ford Escort Manual, Modelo 2018. SE, motor 1.5. Ruedas nuevas con sistema antirobo. No tiene choques. 18.851 km. Precio $23500000 pesos o equivalente en dólares". De esa manera formalizó la oferta buscando compradores en su zona.

Para evitar confusiones sobre la transacción de su rodado, la especialista cerró su comunicado aclarando: "Aclaro para todos: la venta es en el partido de Olavarría. Es Ecosport 2018, el valoir tiene mucho que ver con el kilometraje, tiene menos de 18 mil km. Modelo se, no tiene choques, libre deuda, patente paga todo el año. Ruedas nuevas con tuercas antirobo".