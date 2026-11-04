Una famosa fue a hacer un trámite y provocó un escándalo por una exigencia

Candela Arizaga y Facundo Moyano quedaron nuevamente envueltos en el ojo de la tormenta tras la revelación de un insólito episodio. Un verdadero revuelo se desató luego de que trascendiera en el programa LAM que una reconocida figura del espectáculo habría exigido que cerraran una oficina pública para realizar el trámite de su DNI. El hecho provocó una fuerte ola de indignación entre las personas presentes en el lugar y abrió un tenso debate por el supuesto trato privilegiado que pretendía recibir la modelo durante su visita.

Todo salió a la luz cuando Pepe Ochoa presentó un enigmático que despertó la curiosidad de sus compañeros de equipo. Luego de brindar diversas pistas y mantener el misterio durante varios minutos, el panelista confirmó que la protagonista de esta controversia era la actual pareja del exdiputado. La joven estuvo en el ojo de la tormenta durante las últimas semanas por una serie de polémicas que protagonizó junto a su pareja, sumando ahora un nuevo episodio en un espacio destinado a la atención de todos los ciudadanos.

"Llegó, manda a una asistente y dice: 'Viene Candela, quiere cerrar el piso'", recapituló Pepe al momento de reconstruir la situación expuesta en televisión. Acto seguido, el periodista reveló el particular motivo detrás de semejante solicitud por parte de la modelo. "Quería ir con la seguridad porque tenía miedo que la gente se le acerque", explicó el integrante del programa conducido por Ángel de Brito, detallando las razones que argumentó la figura de la farándula para evitar el contacto con el resto de los presentes.

Según la información dada a conocer por Ochoa, la involucrada pretendía realizar la gestión de su documento en un sector exclusivo, sin compartir las instalaciones con el público general. Esta petición generó un profundo malestar entre quienes esperaban su turno de forma paciente en la dependencia oficial. De esta manera, Candela volvió a quedar en el centro de las críticas tras ser expuesta en la pantalla de América TV, esta vez por un hecho ajeno a su relación sentimental con Facundo Moyano.