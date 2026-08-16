Una famosa fue acusada por la madre de L-Gante de robarle a su familia

Carla Bigliani, conocida como Carlota tras su paso por Gran Hermano Generación Dorada, enfrenta una grave acusación pública. Claudia Valenzuela, la madre de L-Gante, relató que durante un evento realizado en el showroom de la marca de la exconcursante se produjo la desaparición de diversos objetos personales y dinero en efectivo.

Las panelistas Majo Martino y Pía Shaw, desde el programa SQP, detallaron la situación al afirmar que "Le faltó plata de la cartera a ella y a las amigas que la acompañaron". Según trascendió, el malestar de los presentes aumentó al conocerse que el número de personas afectadas fue elevado. Una de las víctimas que estuvo en el lugar aseguró mediante un mensaje directo que "Fuimos como 10 las víctimas".

La controversia sumó tensión cuando se mencionaron posibles sospechosos dentro de la vivienda. El locutor Martín Salwe indicó que "Las únicas personas que ingresaron al cuarto mientras estaban las cosas ahí, fueron dos niñas de 12 años". Estas menores serían las hijas de la anfitriona, lo que generó indignación en la madre del cantante de cumbia 420. Valenzuela manifestó su descontento por el trato recibido tras el episodio y sostuvo que "Mínimo tenía que pedir disculpas".

Ante la repercusión del caso ocurrido el 14 de agosto de 2026, la empresaria emitió un comunicado oficial. En el texto, Carlota reconoció que "algunas invitadas manifestaron haber sufrido el faltante de dinero y pertenencias". No obstante, la organización aclaró que en su propio entorno "también se detectaron faltantes de pertenencias". Finalmente, el descargo informó que "la situación se encuentra siendo investigada por las vías correspondientes" y que "Carlota y su equipo ya se encuentran tomando las medidas correspondientes".