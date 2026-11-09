La ex participante de Gran Hermano Denisse González confirmó que debió ser internada por quinta vez en lo que va del año debido a complicaciones derivadas de su cuadro de salud. La joven lleva más de tres meses transitando altas médicas y nuevas recaídas en el hospital, mientras intenta encontrar un tratamiento efectivo para estabilizar su organismo.

A través de sus cuentas oficiales, la protagonista compartió un mensaje que combinó agotamiento y optimismo frente al complejo panorama sanitario que atraviesa. Vamos por la quinta internación y el camino para hallar el tratamiento indicado resulta largo, pero seguimos en esa, escribió Denisse González sobre una imagen donde se observaba su brazo conectado a una vía intravenosa.

El problema comenzó el 31 de julio pasado, momento en el cual un chequeo médico de rutina detectó que la mediática poseía apenas 3000 plaquetas en sangre. Los profesionales de la salud le diagnosticaron trombocitopenia severa, también conocida como púrpura trombocitopénica idiopática, una enfermedad autoinmune donde el cuerpo destruye las plaquetas por error.

La primera internación ocurrió en la Clínica Bazterrica y se extendió durante diez días con la compañía constante de su pareja Bautista Mascia. Tras recibir el alta médica la mejoría duró poco tiempo, ya que nueve días después regresó al centro de salud tras experimentar un nuevo descenso abrupto en sus valores clínicos.

Un control posterior mostró una leve recuperación, pero cuatro días más tarde la joven despertó con sangrado y lesiones en la boca que encendieron las alarmas médicas. Sus valores habían caído a solo 1000 plaquetas y los especialistas debieron reconfigurar de manera urgente la estrategia terapéutica para proteger su integridad física.

La tercera internación de Denisse González se produjo el 29 de septiembre e incluyó una compleja punción de médula ósea para descartar otras patologías asociadas. La mediática reconoció públicamente el temor que experimentó durante su primera hospitalización cuando realizó un dibujo de despedida al encontrarse sola en la habitación.

Durante octubre se registró la cuarta recaída que obligó a una nueva hospitalización, motivo por el cual decidió tomar distancia temporal de las redes sociales. Aunque semanas antes creyó encontrar el tratamiento ideal, la estabilidad clínica se desvaneció y dio paso a este quinto ingreso hospitalario que genera máxima preocupación.