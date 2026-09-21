Una famosa fue mamá por primera vez y lo anunció a través de las redes

Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé se convirtieron en padres por primera vez tras la llegada de su pequeña Delfina. La noticia fue confirmada por la propia mamá a través de una publicación en sus redes sociales, donde acompañó la primera imagen de la recién nacida con un sentido mensaje dedicado a la bebita. "Delfina Bartolomé Lapegüe, te hiciste desear tanto. Te amamos con nuestra vida entera", expresó para anunciar el nacimiento.

Una vez realizada la presentación oficial de la recién nacida, la familia materna se sumó a las expresiones públicas de alegría. Sus abuelos, Sergio Lapegüe y Bochi, compartieron con sus seguidores un video en el que festejaron el arribo de su primera nieta.

"Hay pocas palabras para definir o explicar lo que se siente….Es el momento más feliz. Es la extensión más maravillosa de la vida. Lloramos de felicidad", manifestaron los abuelos para definir el significado de este momento. Para concluir la celebración, agregaron: "Bienvenida a la familia Delfina Bartolomé Lapegüe!!".