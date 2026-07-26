Una famosa fue mamá por primera vez y lo anunció en redes sociales

Sofía Aldrey atraviesa uno de los momentos más significativos de su vida personal al confirmar el nacimiento de su primer hijo. El pequeño llamado Marco es fruto de su relación con el empresario Nacho Vivas. La noticia fue comunicada por la propia empresaria a través de sus plataformas digitales donde compartió imágenes del recién nacido y una profunda reflexión sobre la maternidad.

Sobre el momento del parto la madre expresó que "Hace unos días mi mundo se frenó un instante. Todo se detuvo, como si el contador del tiempo empezara de nuevo. Y todo cobró sentido. Un instante mágico. Único. Maravilloso. Realmente un milagro, el milagro de la vida. Nació Marco. Jamás creí que existiese un sentimiento igual. Tanto amor es difícil de describir con palabras".

Estas declaraciones se sumaron a la expectativa que la expareja de Fede Bal había manifestado en los días previos mediante una producción fotográfica donde lucía su embarazo.

La relación entre Aldrey y Vivas comenzó a mediados de 2024 y tuvo un desarrollo veloz que culminó en la formación de su familia actual. La empresaria cerró su mensaje público con un compromiso directo hacia el niño al manifestar "Bienvenido a este lado del mundo, bebito. Te prometo que vamos a cuidarte y hacerte muy feliz". Tras el anuncio el entorno cercano y sus seguidores reaccionaron con múltiples mensajes de afecto celebrando la llegada del bebé que transformó la realidad de la pareja.