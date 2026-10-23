Una famosa fue vinculada a Colapinto y reveló la verdad del romance

Sofía Solá y Franco Colapinto quedaron en el centro de las miradas tras las versiones de un romance que cobraron fuerza en los últimos días. La hija de Maru Botana decidió utilizar su cuenta oficial de TikTok para publicar un descargó en el que se sinceró sobre las consecuencias emocionales que le generó la repentina popularidad y la constante opinión ajena.

La joven explicó el malestar que le produce que la atención mediática se concentre principalmente en su aspecto físico luego de ser relacionada con el piloto de Fórmula 1. “Realmente me está costando un poco más todo lo que es exposición. Después de todo lo de Colapinto, esa falsa relación, el ‘che, está con la hija de Maru Botana’, ‘la hija de Maru Botana es una diosa’”, expresó en la plataforma.

En su relato admitió que los elogios que recibe terminaron derivando en una autoexigencia difícil de manejar en su vida diaria. “Como que hacerme famosa por ser linda cuando...”, comentó sobre la incomodidad de estar bajo el foco mediático, para luego agregar: “Me molesta, me genero yo misma una imposición de ‘Sofía, debés ser linda’”.

A lo largo del video aclaró que su intención no es buscar la compasión de sus seguidores ni recibir comentarios sobre su belleza. “No digo para hacerme la pobre y que ustedes digan ‘sos linda’, ‘sos fea’, ‘matada’ o ‘maquillada’”, aclaró respecto a los mensajes que circulan en las redes sociales.

Para finalizar admitió el impacto emocional que le provoca la mirada social y la necesidad de tomar distancia de los medios para cuidar su salud mental. “No quiero ver tanta cámara encima, porque me estoy exigiendo de más, con una autodestrucción que me está generando presión propia”, cerró la joven.