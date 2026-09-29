Una famosa justificó la denuncia a su ex al decir que "no comparten sangre"

Daniela Celis rompió el silencio en sus redes sociales luego de que se ratificara la acusación judicial que involucra al padre de sus hijas. A través de un video publicado en su perfil oficial, la mediática conocida popularmente como Pestañela abordó las reiteradas consultas de sus seguidores y decidió hacer frente a las opiniones que la señalaban por no expresarse sobre la situación procesal de su expareja.

Durante su mensaje, la creadora de contenido evitó dar opiniones contundentes sobre los hechos denunciados ante la Justicia, pero se enfocó directamente en el vínculo que la denunciante afirma tener con la familia del joven. En este sentido, la influencer puso en duda el parentesco mencionado públicamente por Iara Agustina Ledesma y remarcó la falta de relación directa o presencia en eventos del entorno cercano.

Sobre este punto, Celis manifestó expresamente: “Me llamó la atención que diga que son primos porque no tienen vínculo de sangre, ni de apellido. Ni yo ni las nenas la conocen”. Además, la joven explicó que suele organizar celebraciones multitudinarias a las que acuden diferentes integrantes del círculo familiar extendido y que la acusadora jamás formó parte de esas reuniones, motivo por el cual cuestionó la cercanía que argumenta la joven de 19 años.

En otro pasaje de su descargo, la figura pública se mostró visiblemente molesta por las declaraciones televisivas brindadas por la denunciante en el programa de América TV, donde la joven argumentó que decidió exponer el caso públicamente por el bienestar de las hijas de la expareja. Al respecto, Celis sostuvo: “Me llamó la atención que diga que lo hace por las nenas. Si lo hacés, hacelo por vos. No sé...”.

La denuncia penal fue radicada a finales del mes de julio ante el Centro de la Mujer y la Familia de Virrey del Pino, con la intervención de la Secretaría de la Mujer de La Matanza. Según la presentación, los hechos ocurrieron cuando la denunciante tenía 12 o 13 años y Medina 17 años, en una vivienda del bonaerense partido de La Matanza. La joven relató que el entonces adolescente ingresó a su habitación mientras compartía un juego con su hermano y concretó los tocamientos sin su consentimiento.

Recientemente, la Fiscalía del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil Número 2 del Departamento Judicial de La Matanza imputó formalmente a Medina por el delito de abuso sexual con acceso carnal. La causa quedó bajo la órbita de dicho fuero especializado debido a que el acusado era menor de edad al momento en que supuestamente ocurrieron los hechos. La fiscalía se encuentra a cargo de Juan Pablo Volpicina, mientras que las decisiones procesales corresponden al juez de Garantías del Joven Número 1, Gustavo Indovino.

Por su parte, el exparticipante del certamen televisivo rechazó de forma contundente las imputaciones mediante un mensaje publicado en sus canales digitales oficiales. En dicha comunicación, el mediático aseguró ponerse a completa disposición de las autoridades judiciales competentes y confirmó que la representación legal del caso quedó asentada en manos de su abogado patrocinante, evitando realizar nuevas declaraciones públicas sobre el expediente.