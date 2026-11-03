Una famosa le confesó a su marido que lo engañó con Diego Torres

La humorista Dalia Gutmann sorprendió al locutor Sebastián Wainraich durante la emisión de su programa con una revelación del pasado. En medio de un intercambio sobre hombres atractivos, la artista recordó un episodio de su juventud con el cantante Diego Torres que descolocó a todos en el estudio.

El diálogo comenzó cuando la comediante eligió al músico como el hombre más sexy de la Argentina. Para justificar su elección, remarcó la presencia del artista y expresó: “Diego Torres... Farmea aura a lo loco, tipo camina y yo digo: ‘Sí, llevame’”.

Luego de destacar el carisma del músico, agregó: “Tiene onda y me pone de buen humor”. Al ser consultada sobre cómo reaccionaría ante una propuesta directa del artista, la invitada respondió con humor: “No, no. Desde ya que si vos querés, yo no me voy a negar”.

La conversación sumó mayor atención cuando la actriz relató una anécdota situada en Miramar en 1993. Según explicó, duda si el hecho ocurrió o si fue una fantasía: “Yo siento que me lo chapé de chica. Tengo un recuerdo, que no sé si es cierto o no, que yo estaba en Miramar, año 93, caminando por la costanera, me lo cruzo, le dije: ‘¿Diego Torres?’ y me dio un beso en la boca”.

A pesar del nivel de detalle, la humorista prefirió ser cauta con sus propios recuerdos de la adolescencia. Para cerrar el tema, aclaró la duda que mantiene hasta hoy: “Pero no me acuerdo si pasó o fue una fantasía, que yo lo vi y es lo que me hizo en la cabeza”.