Una famosa le cortó el rostro a un ex de Pampita que intentó conquistarla

Emily Ceco participó en el streaming No tan Pronto para brindar precisiones sobre el encuentro que mantuvo con Roberto García Moritán en su departamento de Puerto Madero. La joven relató que la cita fue motivada por una charla sobre política y que el lugar fue elegido para preservar la privacidad y evitar rumores.

Al respecto, comentó que "él lo dice, creo que le dio una nota a Nacho para Puro Show, que dice que no queríamos que se piense que estamos vinculándonos sentimentalmente". Sobre las versiones de un romance, agregó que el vínculo "se terminó pasando porque, obviamente, si caminás por Palermo a la noche con una botellita de agua, es medio raro".

Durante la reunión, se produjo una situación que provocó un límite inmediato por parte de la influencer. Sobre la naturaleza del avance del político, ella optó por la discreción al manifestar "no lo voy a decir", pero fue contundente sobre su postura.

En ese momento, la joven aseguró que "le corté el rostro en el momento. Acá, conmigo, te equivocaste". A pesar del cruce, aclaró que tras el episodio "no, seguimos conversando" y señaló que, frente a su reacción, al anfitrión "le pareció como correcto que yo le diga, che, mirá esto".

La influencer reflexionó sobre su personalidad y trato con los demás al admitir que "sigo siendo bastante ingenua y boluda. Aunque lo haya perdido un montón, hay un poquito que cree todavía en la gente". En cuanto a la posibilidad de una atracción personal hacia Moritán, su respuesta fue negativa y sentenció "no, ni un poco".

Este firme posicionamiento sucede luego de que Emily atravesara un grave conflicto judicial con Santiago Martínez, quien fue condenado a 15 años de prisión por los delitos de tentativa de femicidio, privación ilegal de la libertad y lesiones reiteradas durante su participación en un reality.