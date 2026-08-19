Una famosa le fue infiel a su pareja, pero aún así lo está obligando a casarse

La relación que sostienen Mariela Prieto y el Turco Garcia desde hace 30 años se encuentra en una etapa de definiciones profundas. El paso de la mujer por Gran Hermano generó múltiples polémicas que incluyeron un beso con Emanuel Di Gioia y bailes con Brian Sarmiento. En paralelo, el ex futbolista se vio envuelto en rumores de una tercera en discordia fuera de la casa, donde trascendieron mensajes comprometedores con otra persona.

Ante este escenario de crisis, Prieto utilizó el espacio televisivo para enviar una demanda concreta a su pareja. La concursante manifestó su deseo de formalizar el vínculo mediante un casamiento y dejó claro que esta es la única vía para continuar juntos. Sobre su postura tajante, ella aseguró que "Si no viene acá, se terminó lo que se daba. Chau. Si no viene y me hace pasar un papelón, lo mato" en referencia a la propuesta que espera recibir próximamente.

Anteriormente, el ex deportista había ingresado al programa para manifestar su descontento por las actitudes de su esposa con otros hombres. Ahora, la resolución del conflicto depende exclusivamente de la voluntad del Turco Garcia para concretar la boda o dar por finalizada la historia sentimental que comparten desde hace 30 años. El ex jugador aguarda el final del aislamiento para dialogar sobre los hechos acontecidos durante estos meses de alta exposición mediática.