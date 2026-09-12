Una famosa le hizo un amarre de agua de tanga a su esposo millonario

Un matrimonio iniciado en febrero de 2020 continúa generando repercusiones debido a las versiones que surgieron en el entorno del empresario Eduardo Costantini desde el momento del casamiento. La unión con Elina Fernández, una modelo mendocina de 30 años en aquel entonces, contó con la presencia de solo dos de los siete hijos del novio en la ceremonia realizada en el Hotel Alvear. La diferencia de edad de 43 años, sumada al patrimonio del fundador de Nordelta y creador del museo Malba, encendió alarmas dentro de su círculo cercano.

En el seno familiar cobró fuerza la teoría de una supuesta práctica de brujería tendiente a propiciar el enamoramiento. Concretamente, se señaló el uso del ritual popularmente conocido como "agua de tanga", consistente en embeber una prenda íntima usada en líquido para luego suministrarlo disuelto en una bebida a la persona objetivo. Allegados sostuvieron en su momento que la joven habría recurrido a un brujo ubicado en la localidad bonaerense de San Martín para concretar la maniobra.

El vínculo se había iniciado un año antes del casamiento, cuando el empresario de 73 años conoció a la modelo mientras ella se encontraba en el bar del Malba. Sin embargo, las prevenciones de los parientes también se sustentaron en antecedentes de la novia. Se supo que con anterioridad había mantenido un noviazgo de cuatro años con otro empresario de gran caudal económico hasta su fallecimiento, tras lo cual trascendió que intentó reclamar derechos sobre la herencia en función del tiempo compartido.

Pese a los cuestionamientos iniciales, la pareja permanece unida y ha tenido a su primera hija, Kahlo Milagro, con intenciones de ampliar la familia. En paralelo, ambos llevan adelante acciones legales para impedir que la primera esposa del empresario, Teresa Costantini, continúe utilizando dicho apellido.