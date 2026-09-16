Una famosa lloró por no tener sexo y Horacio Pagani hizo un feo comentario

Un incómodo episodio ocurrió al aire durante la transmisión del programa cuando se analizó la angustia de la ex Gran Hermano por la falta de intimidad en su soltería. Daniela Celis se mostró desbordada emocionalmente por esta situación en Patria y Familia, escenario que derivó en la posterior reacción de Horacio Pagani en la pantalla del ciclo que conduce Beto Casella.

Antes de emitir su postura, el periodista deportivo rememoró una experiencia personal reciente en la cual piropeó a una mujer y ella terminó ofendiéndose. En medio de ese análisis sobre los vínculos actuales, Tamara Pettinato notó que su compañero no comprendía el trasfondo del asunto y buscó aclararlo. "Horacio, no sé si entendiste, la chica lloraba porque no tiene con quién tener sexo", señaló la panelista para encauzar el debate.

Al comprender el motivo de las lágrimas, el integrante del panel reaccionó con dureza. "Esto salió por televisión. Ya me di cuenta. ¿Va a llorar a la televisión porque no tiene sexo? La agarra una manifestación de tipos y se la...", soltó Pagani frente a las cámaras.

La frase quedó inconclusa debido a la inmediata intervención de Tamara Pettinato, quien le tapó la boca con la mano para frenar sus palabras. Ante la tensión generada en el estudio, Edith Hermida decidió otorgarle la palabra a otra de las integrantes del equipo para evitar que el periodista prosiguiera con su discurso.