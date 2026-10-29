Una famosa metió la pata y reveló sin querer el romance de un deportista

El estudio de LAM se revolucionó por completo cuando Nazarena Vélez cometió un desliz imperdible en vivo. Pepe Ochoa intentaba mantener el misterio sobre un romance, pero la panelista arruinó el enigmático sin filtro.

El famoso apuntado en cuestión resultó ser Juan Martín del Potro, quien apostó otra vez al amor con una mujer llamada Guillermina. Ángel de Brito y su equipo detallaron que el extenista vive un gran presente sentimental.

"Juan Martín del Potro está de novio con Guillermina. Él está muy contento, pude confirmarlo", expresó el panelista al dar los detalles sobre este vínculo que ya no es ningún secreto.

Las sospechas sobre el deportista y su nueva pareja empezaron a cobrar fuerza por las pistas digitales. "Me empezó a llamar la atención de que ella se mostraba en el lugar y cuando él mostraba en el lugar estaban las mismas personas", agregaron sobre las redes sociales.

La identidad de la misteriosa mujer que conquistó al ex tenista generó mucha intriga en el panel. "Argentina y vive afuera", precisaron los integrantes del ciclo sobre la ubicación actual de la protagonista.

La vida sentimental de Juan Martín del Potro siempre despertó una enorme curiosidad en el medio artístico. El deportista argentino estuvo vinculado con famosas figuras a lo largo de los años bajo un perfil reservado.

Una de sus historias más recordadas fue con Jimena Barón a partir del año 2017. La actriz acompañó al tenista en momentos claves, aunque el noviazgo finalizó a comienzos del periodo 2018.

Sofía Jujuy Jiménez también ocupó un rol central en su vida tras iniciar un vínculo en 2019. La modelo y el tandilense compartieron numerosas apariciones públicas hasta que decidieron separarse en 2020.

Entre sus antecedentes amorosos figuran Stephanie Demner, Johanna Villafañe, María Paz Delgado y Julieta Puente. En el año 2022 también oficializó su romance con Oriana Barquet antes de esta nueva etapa.