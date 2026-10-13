Una famosa mostró cómo su papá descubrió que querían estafarlo

La modelo Alejandra Maglietti contó en sus redes sociales que intentaron estafar a su papá Alfredo Maglietti mediante un mensaje de texto. La panelista dio detalles de la modalidad utilizada por los delincuentes y expuso las capturas de pantalla de la conversación. En la imagen publicada por la abogada se podía ver el número telefónico desde el cual contactaron a su progenitor mientras advertía a sus seguidores: “Están pidiendo plata con este teléfono haciéndose pasar por mi hermana”.

En las capturas del chat, la persona que intentó engañar al hombre le escribió: “Hola pa, se me rompió mi celular voy a estar usando este número mientras”. Acto seguido le solicitó un favor económico argumentando la situación: “Necesito pedirte un favor. Traje mi celular a arreglar y tengo que pagar el arreglo y tengo mis cuentas en el celu roto, me prestás transferencia?”. El hombre desconfió rápidamente y le respondió de forma contundente: “No seas tan burra. Mi hija no escribe así”.

La reacción de su padre provocó risas en Alejandra Maglietti, quien acompañó la publicación con una frase irónica: “Mi viejo contestándole al intento de estafador”. A su vez, la panelista aprovechó la repercusión del caso para reflexionar con su audiencia e hizo una pregunta abierta a sus seguidores: “¿Qué nos produce esto? ¿Bronca? ¿Gracia? ¿Indiferencia?”.

Por otra parte, a mediados de agosto la panelista atravesó otro momento complejo tras recibir amenazas de muerte dirigidas a su hijo Manuel, luego de hacer un descargo por un perro pitbull. En una entrevista con Infama por la pantalla de América, la modelo explicó: “Tuve como un tema con un vecino al que hace bastante tiempo le pedimos que, por favor, cuando está en espacios comunes, le ponga bozal al perro”.

La abogada relató que se cruzó al vecino sin la protección correspondiente en el ascensor y que por ese motivo hizo una publicación en Twitter: “Es un tema del que venimos hablando hace un tiempo con mamás del edificio. Y justo me lo encontré en el ascensor sin el bozal y me enojé, entonces hice un descargo en Twitter. No sé para qué, porque fue una mala idea”. También lamentó la repercusión: “A partir de eso, algunos portales comenzaron a levantar la noticia y el título como que llamaba un poco a la agresión, porque no era exactamente lo que yo había querido plasmar o decir”.

La panelista aclaró que exige el cumplimiento normativo sobre tenencia canina: “Yo no estoy en contra de los perros de ninguna raza. Lo que yo quiero es que quien tiene perros de determinada raza, que está establecido dentro de la ley 4078, usen el bozal, nada más”. Y remarcó: “La ley establece que hay 18 razas, una de ellas es el pitbull, use bozal en espacios públicos y en espacios comunes de un edificio”.

La repercusión de la noticia derivó en un hostigamiento virtual hacia la abogada: “A partir de eso empecé a recibir un montón de amenazas a través de los mensajes privados de Instagram. Cuando las leí me recontraangustié. La pasé horrible, muy mal”. La panelista confesó su temor por los agresivos mensajes: “Y una de ellas era puntualmente en referencia a mi bebé. Y me dejó angustiada, no podía dormir. Todavía estoy un poco como agotada de la noche que pasé de no poder dormir... Se me cruzaron un montón de cosas por la cabeza, no estoy acostumbrada a ese nivel de violencia. No sé qué está pasando, que una cosa así puede desatar semejante nivel de agresión”. Finalmente advirtió: “Obviamente, voy a hacer la denuncia como corresponde. Pero el mal trago ya está, ya lo pasé y la verdad fue horrible, la pasé muy mal”.