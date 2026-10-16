Una famosa mostró el lujoso anillo con el que le propusieron matrimonio

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich atraviesan un presente maravilloso luego de confirmar que se casarán el próximo 20 de marzo de 2027 en las instalaciones del Golf Club de Pacheco. La empresaria y el exfutbolista celebraron este importante paso con una gran novedad para todos sus seguidores en las plataformas digitales.

A través de un video publicado en sus historias de Instagram, la modelo presumió su joya en un plano muy cercano. En el clip grabado dentro de un automóvil se los observó riendo con complicidad al ritmo del tema Te Extraño, Te Olvido, Te Amo de Ricky Martin. La novia acompañó la publicación con la frase "Ahora siiii" y un emoticono de alianza.

La pieza de alta joyería consiste en un diseño de estilo solitario clásico que sobresale por su fina elegancia. La estructura cuenta con una banda delgada en tono plateado, posiblemente elaborada en platino u oro blanco, ideada para focalizar la mirada en la gema central. La piedra preciosa de corte redondo se eleva sobre una tradicional montura de garras.

Por su parte, el exdeportista reaccionó con entusiasmo al posteo de su prometida y dejó su mensaje en las redes con el texto "Te amo!!!!" junto a emoticones alusivos. La pareja logró dejar atrás las controversias mediáticas de los últimos meses y ya se concentra de lleno en los preparativos del evento.