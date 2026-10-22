Una famosa no quiere que la vinculen con Colapinto solo "por ser linda"

Sofía Solá rompió el silencio y habló abiertamente sobre el impacto que causaron en su vida personal los constantes rumores de un supuesto romance con Franco Colapinto. La joven influencer se sinceró acerca de la presión mediática que experimentó y cómo esta exposición terminó afectando su propia percepción estética. Además reflexiona sobre los contenidos habituales en redes sociales y su deseo de mostrarse real sin aparentar perfecciones falsas ante el público.

En una grabación realizada desde su vehículo personal contó que acababa de terminar una sesión de maquillaje junto a Estefi Novillo pero decidió descartar ese tipo de material. “Sería un video tan falso que no lo voy a hacer”, expresó la modelo ante sus seguidores. De este modo remarcó el valor que le da al cambio en su estilo comunicacional afirmando que “lo que más agradezco fue cuando hice un click y me empecé a mostrar en TikTok un poquito más real”.

Sofía Solá sostuvo enfáticamente que no le interesa proyectar una imagen inalcanzable sino buscar una verdadera cercanía con las personas. “Hoy están todos mostrando algo en redes como lo estético, lo lindo. Esa cosa de ‘quiero ser ella’, ‘deseo ser ella’”, criticó abiertamente sobre la actualidad digital. Su objetivo consiste en proponer algo cotidiano “que genere esa cercanía de que somos todos seres humanos y todos cometemos errores y tenemos una vida con altos y bajos”.

La repercusión mediática por Franco Colapinto agravó sus dificultades para lidiar con la mirada ajena en la vida pública. “Realmente me está costando un poco más todo lo que es exposición. Después de todo lo de Colapinto, esa falsa relación, el ‘che, está con la hija de Maru Botana’, ‘la hija de Maru Botana es una diosa’”, citó al repasar comentarios ajenos. Luego agregó que “como que hacerme famosa por ser linda cuando...” le causa molestia y genera “una imposición de ‘Sofía, debés ser linda’”.

Aclaró que sus palabras no buscan generar lástima ni respuestas sobre su aspecto físico. “No digo para hacerme la pobre y que ustedes digan ‘sos linda’, ‘sos fea’, ‘matada’ o ‘maquillada’”, remarcó profundamente. Su único fin radica en que las personas valoren a cada uno por su esencia y no únicamente por apariencias superficiales. Por eso prefiere alejarse de las cámaras porque según dijo “no quiero ver tanta cámara encima, porque me estoy exigiendo de más, con una autodestrucción que me está generando presión propia”.

Asimismo lanzó un mensaje integrador para cerrar su descargo en plataformas virtuales. “Seamos todos reconocidos por lo que tenemos acá dentro, más allá de la belleza superficial”, concluyó de manera contundente. Cabe recordar que las versiones cruzadas iniciaron semanas atrás cuando la modelo fue abordada por las cámaras del programa Puro Show de El Trece donde negó rotundamente conocer o haberse cruzado al piloto en España.

“¿Qué? No...”, contestó la mediática ante las primeras dudas sobre el corredor automovilístico. A su vez minimizó el interés que mostró su madre Maru Botana sobre este tema expresando “¿Pero a qué madre no?”. Aunque negó rotundamente el vínculo sentimental admitió que el joven le parece alguien sumamente atractivo afirmando “sí, obvio” cuando fue consultada sobre si saldría con él aunque dudó de su soltería al señalar “pero él está de novio, para mí...”.

Al enterarse de que el deportista podría estar sin pareja prefirió no profundizar y respondió “bueno, no sé. No sé”, calificándolo además como alguien “muy top”. Sobre posibles chats privados señaló “no, no voy a hablar”. En relación a su vida personal confirmó que se encuentra soltera bromeando con que “no se consigue buen material acá. No hay buen casting”, descartando también pretendientes en el exterior al indicar “no, no, no. Todo para atrás”.

Al preguntarle nuevamente sobre si el piloto tendría una oportunidad con ella contestó “sí, obvio, pero...”. Si bien reconoció no entender sobre automovilismo al decir “no entiendo nada”, confesó que le agradaría acompañar a un deportista en su rutina expresando “me encantaría, sería mi sueño, porque siempre quiero ser una princesa”. Añadió también que “me divertiría estar con Franco, me divertiría estar con cualquier hombre famoso”.

Finalmente descartó de forma categórica un noviazgo con jugadores de fútbol. “No, futbolista no. No me gusta”, afirmó tajantemente sobre sus preferencias sentimentales. Para terminar reveló que prefiere manejar su propio coche pero no sigue las carreras profesionales de Fórmula 1 aclarando que “no me interesa mucho la carrera. Trabajé todo el fin de semana”.