Una famosa pagó $1.000.000 para ver a Messi en su despedida de Argentina

La influencer Zoe Bogach generó un fuerte revuelo en redes sociales tras confirmar que asistirá al último encuentro de Lionel Messi con la Selección argentina. La ex participante del reality show reveló que no dudó en invertir una cifra astronómica con tal de asegurar su lugar en la tribuna durante la histórica despedida del capitán.

Según detalló la propia joven en un video compartido con sus seguidores, el valor original del boleto era de $300000, pero la alta demanda la llevó a desembolsar $1000000 para obtenerlo en la reventa. La enorme diferencia económica no pareció importarle ante la magnitud del evento deportivo que presenciará en vivo.

"La gente no dimensiona lo que significa esta entrada para mí. No tengo palabras. Salió 300 mil pesos y la pagué 1 palo, ¡pero ya fue! Es el último partido de Messi. El último partido de su vida. ¡Voy a verlo en su último partido!", relató la joven visiblemente conmocionada por haber conseguido el ticket.

Además, reflexionó sobre la oportunidad de estar presente en la despedida del astro rosarino y remarcó que "todavía estoy en shock. Creo que el universo quiso que lo pueda ver en el mejor partido, el de su despedida". Para cerrar, reiteró el significado emocional de su compra afirmando que "la gente no dimensiona lo que es esta entrada para mí".