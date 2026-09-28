Una famosa paró una obra para llorar por un insólito motivo

Un momento de mucha angustia envolvió a Daniela Celis al finalizar su reciente presentación en la obra Sex. La exparticipante del reality Gran Hermano terminó entre lágrimas dentro de los vestuarios al advertir que cometió una equivocación en el libreto sobre el escenario.

La influencer usó sus plataformas digitales para dar detalles del fallo sucedido en la jornada nocturna del sábado. Según sus palabras, la equivocación ocurrió justo en el cierre del show, situación que le generó un fuerte sentimiento de remordimiento instantáneo. “Y por supuesto que lloré en Sex también. Ayer me confundí en el texto final y sentí mucha culpa”, confesó ante la audiencia virtual.

Frente a la repercusión de sus imágenes, Celis expresó que su forma de ser la lleva a manifestar sus sentimientos de forma directa sin ocultar sus debilidades. “No sé si lloro por todo, pero soy una persona muy emocional, sensible, como que todo me traspasa”, manifestó sobre la profunda empatía que mantiene con su comunidad.

En medio del dolor por el fallo en la función, la mediática rescató la reacción inmediata del elenco de la obra teatral. “Pero tengo a los mejores compañeros, una gran contención”, afirmó para destacar el soporte humano que le brindaron tras bambalinas.

Aunque lleva más de 60 días integrando la propuesta escénica, la bailarina aseguró que jamás había enfrentado un tropiezo similar durante una actuación. Para concluir su descargo en las redes, remarcó la importancia de defender su autenticidad ante el público. “Yo les cuento lo bueno, lo malo, mis experiencias, mis proyectos, mis frustraciones. Yo soy transparente, soy esto”, sostuvo. Luego cerró firme: “Soy esto y banco ser lo que soy”.