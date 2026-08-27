Una famosa pasa el peor momento de su vida y quiere abandonar su casa

La convivencia dentro de La Casa de los Famosos generó un escenario complejo para Flor Vigna. La actriz y cantante de Argentina se sinceró ante las cámaras del programa de televisión emitido en México sobre la delicada situación emocional que atraviesa en la competencia. En un mensaje directo dirigido a los seguidores del ciclo televisivo, la artista expresó su deseo de dar un paso al costado y abandonar el juego.

Durante su descargo, la participante manifestó una mezcla de agradecimiento y cansancio ante la presión diaria. "Bueno, mi gente, perdón por decirles que me quiero ir. La verdad es que la estoy pasando muy mal, pero estoy muy agradecida a todo México, a todo mi país también por estar votando", confesó frente a la transmisión del reality. Vigna destacó el apoyo recibido por parte de los espectadores para seguir en competencia en dos oportunidades, señalando que "Es la segunda vez que me devolvieron acá y yo estoy muy agradecida".

A pesar de valorar el acompañamiento del público, la cantante aclaró que su permanencia en el programa tiene límites claros y que prioriza sostener una convivencia saludable. "Lo que quiero decir es que no me quiero quedar a toda costa. No quiero empezar a tirar mierda, no quiero inventar... Ahora, si me tiran mierda, yo voy a responder", advirtió con firmeza con respecto a los conflictos internos de la casa.

Uno de los desencadenantes de este desgaste fue una discusión cotidiana que protagonizó con su compañera de elenco, Yanet. Al relatar el episodio, la argentina describió que la situación la afectó directamente cuando los platos de la cocina se convirtieron en el foco de la disputa. "Hoy Yanet me estaba gritando con los platos y le dije: 'Ey, tratame bien'", detalló la participante al recordar cómo intentó establecer límites ante la agresión.

Por otro lado, la actriz abordó de manera abierta la situación sentimental que mantiene en el reality, haciendo foco en las repercusiones y comentarios externos sobre su relación afectiva con Ese Pérez. "Estar acá es muy difícil", admitió la cantante antes de profundizar en la dinámica de la pareja. Vigna compartió los sentimientos sinceros que tiene hacia su compañero, a quien considera un sostén fundamental en momentos complejos de su estadía. "Yo la verdad que siento algo muy bonito por Ese, es mi persona especial acá, es la persona que cuando yo estaba re deprimida acá tirada me levantó, pero también es una persona más chica", explicó.

La diferencia de edad entre ambos participantes fue un factor analizado por la propia artista al describir el vínculo. "Yo tengo 32, él tiene 26 y yo no lo puedo obligar a él a ser de una forma que él no quiere ser", sostuvo en alusión a las expectativas distintas que posee cada uno.

Vigna completó su visión sobre las relaciones de pareja y remarcó las cualidades que busca en un compañero sentimental en el marco del reality show. "Yo soy muy sensible para él y a mí me gusta un hombre más comprometido, que te defienda cuando se dice una barbaridad como ayer", concluyó la cantante sobre su situación.