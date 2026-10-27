Una famosa perdió su matrimonio tras la mentira que inventó la mamá de Wanda Nara

El conflicto mediático se desató cuando Nora Colosimo insinuó un vínculo sentimental entre la China Ansa y Pablo Migliore durante una charla sobre participantes del ciclo televisivo MasterChef Celebrity. La periodista se enteró de la situación el sábado 24 de octubre de 2026 mientras descansaba en su casa y aseguró que este comentario infundado le generó graves problemas personales y familiares.

Lejos de dejar pasar el asunto, la comunicadora se expressed sin filtro en el programa SQP donde cuestionó duramente a la madre de Wanda Nara por no haber chequeado los datos antes de hablar públicamente. "Pregunto de verdad, ¿qué le pasó? ¿Por qué conmigo?", lanzó la China Ansa al aire al recordar el enigmático que la señalaba directamente sin ningún tipo de pruebas reales.

Durante su descargo, la protagonista remarcó que la situación le arruinó el fin de semana y provocó tensiones innecesarias con su pareja actual. "Me cagó la vida. Cuando leo que estaba hablando de mí con un enigmático en el que yo era la única que cumplía los requisitos", explicó la panelista visiblemente enojada por la falta de profesionalismo y tacto.

La figura televisiva también apuntó contra la falta de empatía de la participante del reality de cocina por no haberse comunicado en privado para aclarar el malentendido antes de dar nombres. "Mínimamente, esperaba un mensaje de Nora preguntándome que quería chequear la información. […] Ese es laburo que le faltó hacer", cuestionó la China Ansa en el estudio.

Asimismo, la comunicadora profundizó en su indignación al señalar la actitud de la mujer en los medios y reclamó una actitud distinta por parte de su colega mediática. "Ella se levantó y dijo: '¿A quién le puedo cagar la vida hoy?' Es una locura, no sé por qué", insistió la periodista frente a las cámaras de televisión.

En medio del revuelo generalizado, la mediática aclaró que Wanda Nara se comportó de otra manera y actuó con total madurez ante el conflicto mediático desatado. "Ella se tomó el trabajo de escribirme y preguntarme, automáticamente. Por eso, ella es la número uno", destacó la trabajadora de prensa sobre la empresaria.

Para finalizar, la damnificada confirmó que pudo limar asperezas con la empresaria tras un diálogo privado pero advirtió que todavía aguarda una comunicación formal de la otra parte implicada. "Hablamos, solucionamos. Ese laburo lo tiene que hacer el que publica la información, su mamá. Sigo esperando las disculpas", reveló la comunicadora sobre el final del ciclo.

Para cerrar la nota, la comunicadora remarcó la gravedad del asunto y las consecuencias que este tipo de rumores falsos generan en el entorno íntimo. "Estas son las consecuencias de una persona que tuvo ganas de publicar algo sin confirmar y arruinarle la tarde a dos parejas", sentenció la periodista sobre el impacto de lo sucedido.