Una famosa plantó cámaras y micrófonos para espiar a su esposo millonario

El conflicto dentro del clan familiar sumó un nuevo capítulo explosivo tras las revelaciones brindadas en el programa televisivo SQP emitido por América TV. El periodista Nicolás Peralta difundió información exclusiva sobre una presunta maniobra realizada por Elina Costantini para vigilar de cerca a su pareja Eduardo Costantini.

Según detalló el comunicador al aire tras recibir un mensaje confidencial, la modelo habría instalado dispositivos de grabación clandestinos en el espacio de trabajo. Específicamente, el panelista leyó un texto que afirmaba que "Elina habría instalado micrófonos y cámaras de seguridad en la oficina de la secretaria de Eduardo, en el MALBA, para controlar absolutamente todos los movimientos de su marido".

El objetivo principal de este supuesto sistema de vigilancia sería fiscalizar minuciosamente cada uno de los movimientos cotidianos del empresario dentro del edificio institucional. Esta situación recuerda los dichos previos de Yanina Latorre sobre bloqueos en teléfonos celulares, quien en su momento sostuvo que "cuando Eduardo fue a su celular, tenía todos los contactos bloqueados y las conversaciones borradas".

Ante estas graves acusaciones públicas que sacuden al matrimonio, tanto Elina Costantini como Eduardo Costantini decidieron mantener el silencio oficial. La modelo se limitó a declarar públicamente que no toma decisiones sobre los vínculos de su pareja, asegurando que se enfoca únicamente en "acompañar los pasos de su compañero".