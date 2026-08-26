Una famosa prendió fuego a Luck Ra y lo acusó de ser un "infiel y villero"

La reciente separación amorosa de los cantantes Luck Ra y La Joaqui sigue en el centro de la escena mediática y sumó una opinión resonante. Marta Fort, hija de Ricardo Fort, habló en una entrevista en el canal Blender y se refirió sin filtros a la ruptura, mostrando su apoyo a la cantante de RKT y apuntando contra el músico cordobés, intérprete de la canción Hola perdida.

Durante la nota, la influencer analizó la forma de encarar los noviazgos en el ambiente musical según el género y declaró: "Una mujer de barrio se ilusiona y enamora hasta más no poder y, el chabón es un cantante. Todos son gatos". En ese contexto, Fort aludió a las versiones que involucraron a la bailarina Tuli Acosta en la relación de la pareja e indicó: "No sé qué lore tuvieron, si hubo o no Tuli Acosta".

La influencer remarcó su simpatía por La Joaqui y tomó una postura crítica hacia el cantante de cuarteto cordobés, expresando: "La quiero un montón a ella, pero él...es un pibe. Es un villero que canta y ella es una mina que canta". De forma directa, continuó su cuestionamiento generalizando sobre las infidelidades en ese ámbito al lanzar la interrogación: "Díganme los casos de villeros que cantan que no fueron infieles. ¿O me equivoco?".

Esta cercanía y buena sintonía entre ambas jóvenes se remonta a un evento de la Gala Para Ti, donde se produjo el primer encuentro entre ambas. En aquella oportunidad, la cantante de RKT se mostró sumamente entusiasmada al ver a la hija del recordado empresario de chocolates y exclamó a su entorno: "¡Sacame una foto con ella!".

En ese mismo cruce, la artista le manifestó su admiración estética a la influencer con una confesión directa: "Vos sos mi fashion inspo". Frente a este elogio sobre su estilo de vestir, Fort reaccionó con humor y respondió: "¡Cagamos!". Posteriormente, a través de sus redes sociales, la joven influencer calificó la coincidencia como "un rejunte poco esperado, pero bomba", consolidando una relación de mutuo respeto y simpatía entre las dos personalidades del espectáculo.