Una famosa presentó a su nueva novia con una romántica foto

La influencer Camila “Camilota” Deniz eligió las plataformas digitales para confirmar su romance con Ana Mabel mediante una postal en la que figuran abrazadas y sonrientes. La publicación se vio acompañada por emotivos párrafos redactados por su pareja, generando una respuesta masiva por parte de la comunidad virtual.

En el mensaje vertido en la red, la pareja de la mediática manifestó: “Hoy, por fin, podemos dejar de escondernos y mostrar al mundo lo que siempre sentimos. Ya no hay miedo, solo amor, paz y la felicidad de poder caminar de la mano”. En esa misma línea, continuó: “Gracias por elegirme, por luchar por nosotras y por demostrarme que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra su momento”.

La dedicatoria concluyó con un explícito afecto: “Te amo con todo mi corazón. Que esta sea apenas la primera página de una historia que recién empieza, vivida con libertad, con orgullo y con todo el amor que nos tenemos. TE AMO”.

Esta novedad sentimental acontece luego de la salida de la mediática del certamen Cuestión de Peso, donde quedó marginada al no alcanzar el peso requerido. En la balanza debía registrar 125,100 kilos o una cifra inferior, pero la marca determinó su eliminación al evidenciar un exceso de 2,9 kilos.

Al conocerse la noticia en el estudio, la exparticipante expresó su angustia: “Lo presentía. No estoy pasando un buen momento, sinceramente. No voy a poner excusa. Yo creo que mi familia me necesita”.

A su vez, respecto a los motivos del resultado, admitió: “Quizás el fin de semana he tomado alcohol. Me equivoqué. La comida siempre va a estar. Ya lo sabemos y lo sé, porque vengo arrastrando esto desde que empezó todo nuevamente”. A pesar del desenlace, ratificó su intención de continuar ligada al tratamiento médico y al grupo.