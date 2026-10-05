Una famosa reveló la verdad de las acusaciones de estafa en su contra

El conflicto entre Romina Uhrig y Bambi Bello sumó un nuevo capítulo luego de las graves declaraciones del exparticipante. La ex integrante de Gran Hermano rompió el silencio para dar su versión de los hechos tras ser señalada por una supuesta maniobra fraudulenta con un vehículo. El joven mendocino aseguró que accedió a colocar un automóvil a su nombre para hacerle un favor personal y que actualmente acumula infracciones por más de $5000000 sin recibir respuestas.

Frente a esta situación la exdiputada utilizó sus redes sociales para expresar su dolor y desmentir de manera categórica cualquier acto ilícito: "Mi único error fue confiar en una persona que creía mi familia". En su comunicado remarcó su postura sobre lo sucedido: "Jamás estafé ni utilicé a nadie para conseguir algún beneficio". Asimismo aclaró que la unidad fue adquirida al valor de mercado correspondiente y que toda la transacción puede demostrarse legalmente: "No sé cuál será el objetivo de esta persona, ni tampoco me interesa. Lo único que puedo decir es que estoy profundamente lastimada".

La tensión entre ambos escaló rápidamente y derivó en un tenso cruce de mensajes que terminó haciéndose público. La ex concursante contactó directamente al denunciante para expresarle su enojo: "Qué mala persona sos. Desagradecido y mentiroso. Te abrí las puertas de mi casa, ¿de qué estafas estás hablando? Todo vuelve en la vida". Por su parte el joven prefirió no continuar la conversación privada y le indicó que hablara con su representante legal: "Comunicate con ella. Saludos". Ante esto la exdiputada volvió a reaccionar con firmeza: "Todo vuelve en la vida. Mentiroso, desagradecido".