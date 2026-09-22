Una famosa reveló que es acosada y que "hace rituales en su nombre"

Un tenso momento se vivió en las inmediaciones del canal de streaming OLGA cuando un hombre identificado como Hernán Bloquero se presentó frente al ventanal del estudio donde Homero Pettinato realizaba su programa. El sujeto, a quien las víctimas señalan por mantener conductas parasociales y violentas, miró de forma fija al conductor y le hizo un gesto amenazante pasando su mano por el cuello.

La situación generó un fuerte impacto en el equipo, ya que el individuo previamente le enviaba intimidaciones mediante múltiples cuentas falsas de redes sociales con mensajes explícitos de amenazas de muerte.

Tras este episodio que cobró notoriedad pública durante la mañana del lunes 21 de septiembre, Sofía "La Reini" Gonet abordó el tema en el React de Popstars de Streams Telefe, ciclo que conduce junto a Juli Poggio y Valen Rizzuti. La influencer confirmó que este hombre es su expareja y que la acosa desde antes de volverse una figura pública.

Yo tengo un acosador hace 10 años y se llama Hernán. Lo cuento y me da miedo decirlo en voz alta porque cada cosa que digo y hago, a él le afecta. Siempre que conté que salía con alguien, él estallaba. Desde antes de hacerme conocida que sube cosas de mí a redes y se hace tatuajes de mis ojos y de mi nombre, manifestó la creadora de contenido.

Asimismo, Gonet expuso que el hostigamiento es constante e incluye actos del ámbito de la superstición que el propio agresor exhibe de manera pública. Hizo rituales con mi nombre, con sales, velas y mis fotos, confirmó en relación con las publicaciones que figuran en la cuenta de Instagram del sujeto. A esto sumó el nivel de persistencia de sus mensajes: Cada media hora recibo una notificación de él, todos los días y hace 10 años. La única vez que conté un poco de esto me amenazó de muerte.

Respecto a la procedencia de Bloquero, la influencer señaló que según sus propios dichos el hombre reside en Junín, fuera del área metropolitana de Buenos Aires. Sin embargo, en las horas previas al incidente en OLGA, ella recibió alertas que indicaban que él se desplazaba por zonas que ella suele frecuentar cotidianamente. Yo estuve todo el día encerrada grabando y si no era así me lo podría haber cruzado, declaró con inquietud.

La host de Popstars ratificó que el conductor de OLGA presentó la demanda correspondiente de forma inmediata al ocurrir el hecho, con quien mantenía diálogo regular sobre el caso ya que ambos conocían el rostro del individuo. Gonet anticipó que ella también acudirá a la justicia para formalizar la presentación legal.

Los dos ahora andamos con mucho cag…. Homero hizo la denuncia y me habló apenas pasó. Cuando estábamos juntos hablábamos de él y conocíamos bien su cara. Yo voy a hacer la denuncia después cuando salga de acá. Fue muy grave pero menos mal que no fue peor. Esto es un tema de salud mental porque claramente es una persona que no está bien y que constituyó una relación parasocial conmigo, concluyó.