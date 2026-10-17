Una famosa reveló que la echaron de América por no "ser bella"

Laura Ubfal rompió el silencio sobre su salida de Desayuno Americano en América TV y puso nombre y apellido a la persona que decidió su alejamiento. La periodista compartió pantalla con Pamela David hasta que un día dejó de estar en el programa.

El motivo de su salida no tuvo que ver con rating, con conflictos ni con decisiones de la conductora. La protagonista afirmó: "Me fui del programa, me fueron del programa por un tema de belleza, y lo digo ahora porque fue así, y la quiero mucho a Pamela, y Pamela no tuvo que ver."

La responsable de su desvinculación fue la productora Liliana Parodi, creadora de formatos influyentes de la televisión argentina y exgerente de programación de la emisora. La panelista sostuvo: "Liliana Parodi, una mujer talentosísima que hace tele y que le gusta que las chicas se sienten en sesiones adelante y crucen las piernas. Hay quien puede y hay quien no, queda claro."

A pesar de haber vivido esa situación, la comunicadora quiso dejar a salvo el profesionalismo de la productora al expresar: "No le resto el menor mérito a Liliana Parodi, pero yo lo viví, por eso lo puedo contar."

Asimismo, la periodista remarcó la paradoja de la lógica del mercado audiovisual al declarar: "A mí me va muy bien, y no soy un canon de belleza para la mirada del común, porque vendo. Y si no, no estarían todos hablando de mí."

Cuando le consultaron si anteriormente se había referido de esta forma sobre el episodio vivido en la señal televisiva, su respuesta fue contundente: "Tan claro, no. Ahora lo cuento."