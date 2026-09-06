Una famosa reveló que le "escriben jugadores casados" y tiembla el fútbol

La exintegrante del reality show Daniela Celis participó en un espacio de transmisión en vivo conducido por Martín Cirio, donde abordó aspectos vinculados a las interacciones privadas que recibe en sus redes sociales y los cambios personales que experimentó tras la llegada de sus hijas.

Durante la conversación, el anfitrión le consultó de manera directa: "¿Te escriben futbolistas?". Aunque en una primera instancia la modelo intentó negarlo, su gestualidad motivó a que terminara reconociendo el contacto de deportistas.

Al profundizar sobre el tema, Celis confirmó que los acercamientos ocurrieron en diversas oportunidades, aunque aclaró las razones por las cuales decidió no responder a esas intenciones. "Yo no avanzo si me dicen que están en pareja, y todos los que me hablaron alguna vez estaban en pareja", aseguró.

En ese sentido, la entrevistada optó por preservar la identidad de los implicados, sin brindar nombres ni detalles que permitan identificar a los jugadores de fútbol que le enviaron mensajes.

Por otra parte, el intercambio derivó en aspectos vinculados a su vivencia tras dar a luz a Laia y Aimé, momento en el que se refirió a las transformaciones físicas y emocionales que afronta en la actualidad. Sobre este aspecto, reconoció: "A mí me cuesta un montón, a partir del embarazo me volví muy insegura".

Además, sumó detalles sobre el impacto estético y personal del proceso médico al señalar: "La cicatriz de la cesárea me da mucha vergüenza, un montón de complejos". De este modo, la exparticipante expuso tanto los intentos de contacto por parte de atletas en relación sentimental como el proceso de adaptación corporal luego de la maternidad.