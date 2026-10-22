Una famosa reveló que se separó y confesó que le "drenaron el alma"

Sofía Gonet sorprendió a sus fanáticos al comunicar el duro desamor que atraviesa en este momento. La creadora de contenido grabó un video acostada en su cama para explicar la fuerte tristeza que siente tras el fin de una relación dañina. La joven decidió compartir su vulnerabilidad sin filtros.

"Me rompieron el corazón otra vez, no es que estaba de novia y no les conté. Estaba en una zona gris hace mucho tiempo que drenó por completo mi alma, mi espíritu, mi psiquis. No solo a mí, sino a la otra persona también. Así que decidimos ponerle un freno a todo esto", confesó Sofía Gonet frente a la cámara.

Frente a este complejo panorama emocional, Sofía Gonet decidió reaccionar para salir adelante. La influencer organizó un plan especial con la meta de recuperarse en cuatro semanas antes de partir a un viaje programado con su madre a París. Su meta es transformar por completo su estado de ánimo en poco tiempo.

"Este último tiempo estuve sintiendo una tristeza muy abrumadora, nunca me había pasado tan fuerte. A partir de hoy estoy decidida a hacer todo lo que esté en mi poder para cambiarlo", aseguró Sofía Gonet sobre la determinación que tomó para dejar atrás el sufrimiento y encarar el reto diario de sanación.

"En un mes me voy de viaje con mi mamá, es un viaje muy especial madre-hija y no me la quiero pasar como un trapo mojado. Hoy me van a acompañar a hacer cosas por mí que me pueden ayudar", agregó Sofía Gonet en la grabación que rápidamente sumó miles de reproducciones.

Durante el material publicado, Sofía Gonet mostró las distintas tareas que concretó para distraerse del dolor. La joven se maquilló, se peinó y asistió a compromisos laborales, aunque reconoció que las obligaciones de trabajo en medio de este proceso no le resultan del todo placenteras ni sanadoras.

"Muchos dicen que trabajar te ayuda en estas situaciones, a mí me deprime aún más", señaló Sofía Gonet al referirse a la presión del ámbito profesional. Más tarde, la joven visitó una tienda exclusiva para comprarse una cartera, entrenó en el gimnasio y cumplió con una jornada laboral en Telefe.

Al cierre de la primera entrega de su serie, Sofía Gonet celebró con emoción haber avanzado el trayecto inicial del tratamiento personal. Con lágrimas en los ojos, la creadora festejó el logro de haber mantenido la firmeza sin buscar a su expareja en toda la jornada.