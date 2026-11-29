La periodista y conductora Nara Ferragut brindó una entrevista íntima con Tatiana Schapiro para el portal Infobae donde expuso una dura historia personal. Durante la conversación, reveló públicamente que fue víctima de abusos sexuales durante su infancia, los cuales comenzaron cuando apenas tenía seis años de edad.

Según relató la comunicadora, el responsable de aquellos hechos traumáticos fue una persona mayor que formaba parte de su entorno familiar cercano. Durante mucho tiempo, mantuvo ese dolor en silencio mientras sostenía ante las cámaras una imagen pública de total fortaleza y estabilidad emocional.

Las secuelas de esa etapa tan difícil tuvieron un fuerte impacto en su salud mental y la llevaron a atravesar una internación psiquiátrica. Sin embargo, logró iniciar un profundo proceso terapéutico que le permitió comprender lo sucedido y comenzar a dejar atrás la culpa que cargaba desde niña.

"Pude abrazar a esa nena que había sido abusada y pude empezar a entender y a racionalizar todo lo que había dolido tanto. 'No hiciste nada malo, no sos vos, no estás rota, no estás fallada. Vas a estar bien'", expresó Ferragut al recordar el momento en que logró sanar sus heridas.

Este valiente testimonio se dio en el marco del lanzamiento de su primer libro, titulado Todo quemaba. La obra nació precisamente como el resultado de su terapia y busca concientizar sobre la importancia de pedir ayuda profesional para superar traumas infantiles.