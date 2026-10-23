Una famosa reveló su romance con Icardi y puso en alerta a la China Suárez

La Chabona y Mauro Icardi se convirtieron en los protagonistas de un insólito revuelo tras las declaraciones de la influencer. Mientras la China Suárez se encontraba de vacaciones en México con el futbolista y sus hijos, en la Argentina explotó una bomba mediática que salpicó de lleno al deportista.

La cantante de cumbia visitó el programa de streaming Dios perdona, nosotros no y lanzó una confesión explosiva que no tardó en volverse viral. Durante la charla, la mediática aseguró haber tenido un encuentro íntimo con el jugador en el pasado y dejó a todos los presentes completamente en shock.

"¿Yo te digo la verdad? Yo tuve una re historia con Icardi, hace una banda. Ni la China, ni Wanda... ¡La Chabona eh, la más turra del condado!“, expresó entre risas al recordar aquel supuesto encuentro privado ocurrido tiempo atrás en un hotel. Además, sumó un picante mensaje para el delantero: "Hacete cargo guacho eh, dónde anda el guacho por ahí...".

Sin guardar ningún filtro, la creadora de contenido dio detalles sobre la intimidad del futbolista y se cruzó duro contra quienes hablaron mal de él. "Tiene lo suyo Icardi. ¿Quién dijo que la tiene chiquitita? Esas son las resentidas que quedan dolidas del guacho", afirmó para cerrar su llamativo relato que sacudió al espectáculo.