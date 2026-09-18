Una famosa se burló de la China Suárez y provocó la risa de Wanda Nara

El anuncio del debut de MasterChef Celebrity para el próximo lunes 28 de septiembre a las 22.15 encendió la expectativa en la pantalla chica. La nueva temporada del certamen de cocina comenzó sus jornadas de filmación y dejó un momento muy particular durante la presentación de los participantes.

Las imágenes se filtraron en Intrusos, donde la conductora Wanda Nara le dio la bienvenida a las distintas figuras al estudio. Al momento de presentar a una ex Gran Hermano, la mediática anunció: "Juli Poggio, otra amiga nuestra". La atención se concentró en la respuesta de la joven artista al ingresar al sector de cocina.

La bailarina no dudó en mostrar su picantez al dirigirse a su isla de trabajo. "Hola Wanda, me muero", lanzó la exparticipante del reality emulando una famosa frase de la China Suárez. La frase desató risas inmediatas entre los presentes por remitir a una transmisión en vivo de Instagram realizada tiempo atrás por la actriz, previa al conflicto mediático con Mauro Icardi.

La figura del canal reaccionó con una carcajada al recordar el episodio. En aquella oportunidad, Suárez había expresado: "Hola Wanda, me muero. ¿Qué hora es allá? Estuve viendo los tutoriales de Franchu que es lo más lindo que hay". El programa culinario calienta motores previo a su estreno oficial y promete momentos desopilantes en la pantalla.