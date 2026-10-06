La comunicadora Juli Argenta y su pareja Ezequiel celebraron la llegada de su primera hija, María Emilia, en una jornada repleta de emoción para la familia. La noticia de la llegada del nuevo integrante sorprendió a todos los seguidores del espectáculo.

El periodista Ángel de Brito confirmó la novedad durante la transmisión de su programa en streaming al compartir el texto recibido en su teléfono. La beba pesó 3,560 kilos al momento del parto y se encuentra en perfecto estado de salud junto a sus padres.

Meses atrás, la periodista había revelado en televisión el nombre elegido para su pequeña en honor a su abuela. Durante todo el proceso de gestación, la comunicadora adaptó sus actividades profesionales para transitar la etapa con tranquilidad y rodeada de afecto.

Poco después del nacimiento, la propia madre publicó la primera imagen de la recién nacida en su cuenta oficial de Instagram. La emotiva fotografía estuvo acompañada por un breve texto expresando la inmensa felicidad que atraviesa la familia en este momento tan especial.