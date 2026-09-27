Una famosa se enteró que le fueron infiel, se separó y lo festejó en redes

El romance surgido en Gran Hermano Generación Dorada llegó a su punto final tras semanas de crecientes rumores en los portales del espectáculo. Danelik Galazan eligió sus redes oficiales para dar luz sobre lo sucedido en su relación con Brian Sarmiento y responder a las versiones de un supuesto engaño.

La historia de amor entre la creadora de contenido y el exfutbolista avanzó a paso firme desde que compartieron estadía en el reality de Telefe. A los 3 meses de iniciar el noviazgo, tomaron la determinación de alquilar un departamento en la zona de Belgrano. Sin embargo, ese proyecto conjunto se desmoronó al cabo de poco tiempo.

Las sospechas sobre un quiebre se intensificaron cuando trascendió que el periodista Matías González vinculó a Sarmiento con otra persona en una salida nocturna. Ante la ola de trascendidos y tras dejar de seguir a su expareja en plataformas digitales, Galazan decidió expresar su postura de manera directa.

“Hace una semana que no estamos juntos, pero esa supuesta infidelidad no es real, simplemente no hubo más conexión”, manifestó la joven. También justificó su decisión de eliminar los rastros virtuales del deportista al remarcar: “Se ‘destapó’ todo esto porque yo lo dejé de seguir. Pero sí, soy de las personas que para seguir su vida bloquea, borra cualquier rastro para estar bien”.

A pesar del impacto de la novedad, no fue el primer traspié mediático que enfrentaron. Tiempo atrás, la exintegrante del show Catalina Gorostidi había manifestado haber tenido un acercamiento con el exjugador en pleno noviazgo con la influencer.

Pese a ese antecedente, la protagonista dio por cerrado el tema con una contundente frase sobre su presente: “Yo estoy bien y voy para mejor, no quiero darle rosca al tema, no voy a hablar nada más que esto y no me pregunten porque yo voy para adelante, para atrás ni para tomar impulso como dice ADB”.

Poco después de publicar sus dichos, la joven subió un clip bailando un tema de La Joaqui con un mensaje contundente: “No me jodan con el duelo de la pareja, que cada uno es feliz a su manera”. Hasta el momento, Sarmiento optó por mantener el silencio y no hizo comentarios sobre la ruptura.