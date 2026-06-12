Una famosa se equivocó y le compró a su hijo la de Racing y no la Argentina

Lizy Tagliani atraviesa un presente especial al vivir su primer Mundial en el rol de madre. Movida por el entusiasmo de esta etapa, la conductora decidió hacerle un regalo a su hijo Tati para que pudiera alentar al equipo nacional. Su objetivo era conseguir una camiseta con el nombre de Messi en la espalda, pero el desconocimiento sobre el deporte le jugó una mala pasada al momento de ingresar a los comercios.

Antes de relatar el desenlace de la anécdota, ella misma reconoció sus limitaciones sobre el tema. "Me olvidé que antes de ser mami, fui trava pero de las de antes. De las que no sabíamos nada de fútbol, de las que solo mirábamos los partidos para mirarle las piernas a Maradona", admitió sobre su relación previa con el fútbol. La situación se desencadenó cuando entró a un local atraída por los colores que identifican al país.

Con mucha seguridad, la humorista concretó la compra pensando que ya tenía el obsequio ideal. "Fui a comprarle el equipo de la Selección Argentina y vi un local todo celeste y blanco, se llamaba 'La Acade'. Se lo traigo y estaba re contenta", relató sobre el momento de la adquisición. Sin embargo, Lizy no notó que el establecimiento era temático de Racing Club y que la prenda elegida pertenecía a esa institución y no a la Selección Nacional.

El error fue advertido recién cuando la conductora compartió una imagen del producto con su pareja, Sebastián Nebot. Al recibir el mensaje, el hombre le aclaró la diferencia entre ambos diseños y, según las palabras de ella, "ahí me explicó todo" sobre la confusión generada. La historia despertó una gran repercusión entre sus seguidores, quienes compartieron experiencias similares de equivocaciones en compras apuradas.

A pesar de que el pequeño se quedó momentáneamente sin su vestimenta de Argentina, la familia tomó el episodio con alegría,. El relato sumó cientos de comentarios de personas que celebraron la intención detrás del regalo. Así, la anécdota se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada en las redes sociales.