Una famosa se fue de Telefe en medio de una escandalosa revelación

Sebastián Pollo Vignolo y Morena Beltrán quedaron en el centro de la escena tras un tenso momento al aire. El conductor de ESPN desató un fuerte revuelo mediático al sugerir que la periodista deportiva quedó fuera de MasterChef Celebrity, el exitoso programa conducido por Wanda Nara en Telefe.

La situación comenzó mientras Oscar Ruggeri le preguntaba a la joven sobre sus avances culinarios en la competencia. En ese instante Vignolo interrumpió la charla y exclamó "Quedó afuera, quedó afuera", lo que provocó una inmediata cara de sorpresa y descolocación en la integrante de la mesa.

Al darse cuenta del error cometió un intento de rectificación ante las cámaras de televisión. La panelista intentó salvar su acuerdo legal y respondió "¡No, no!" para evitar sanciones por las estrictas cláusulas de confidencialidad que firmó con la producción del certamen gastronómico antes de empezar a grabar.

Buscando salir del paso el relator repreguntó "¿No, todavía no se sabe?" y le consultó si continuaba dando pelea en las cocinas. La joven confirmó que sigue en competencia y desvió la atención del público comentando que en la emisión del domingo le fue muy bien al preparar un arroz con calamar.

El video del blooper no tardó en viralizarse en las redes sociales y desató cientos de teorías entre los fanáticos. Debido a que las galas se graban con semanas de anticipación, muchos interpretaron los dichos del presentador como un spoiler real sobre el destino de la participante en las próximas instancias.