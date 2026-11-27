Nancy Duré y su nuevo novio uruguayo acapararon todas las miradas luego de que se filtrara una foto juntos. A los 53 años, la periodista volvió a apostar al amor tras haberse separado de Carlos hace 7 meses en medio de una polémica. Aunque estuvo comprometida y todo terminó de la noche a la mañana, hoy disfruta de este presente.

El tema salió a la luz en el ciclo Puro Show, donde sus compañeros le mostraron una imagen de Instagram en la que aparece sonriente y abrazada a este hombre. Frente a las preguntas del panel, Duré admitió cierto nerviosismo inicial y explicó que suele espantar a sus candidatos cuando empieza un vínculo. Entre risas, confesó que acababa de conocer a este muchacho que le pareció muy agradable.

La panelista reveló que el acercamiento ocurrió hace apenas unos días en Uruguay, cuando viajó para asistir a los premios Martín Fierro. Allí compartieron la misma mesa y comenzaron a charlar, dando inicio a un intercambio que la entusiasmó. Según contó, él es uruguayo, contador, vinculado al ambiente de los medios y muy seductor, además de ser una persona conocida en su país.

A pesar de la buena sintonía y de que el vínculo parece encaminarse, Nancy aclaró que todavía no hay nada formal y prefirió no ponerle un título a la relación. También dejó en claro sus condiciones no negociables para iniciar un romance, exigiendo que no existan compromisos previos, conflictos judiciales ni deudas, con un monto de $ 0 en ese aspecto.

Esta nueva ilusión llega unos 7 meses después de que blanqueara su escandalosa ruptura con Carlos, con quien había llegado a comprometerse antes de que todo se cortara abruptamente. A mediados de abril, también en Puro Show, había contado que pusieron un freno y que devolvió el anillo, dejando abierta la incógnita sobre si esta historia en Uruguay logrará prosperar.