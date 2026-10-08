Una famosa se quiere casar, pero su novio no y hay problemas en la pareja

El periodista Rolando Barbano rompió el silencio tras los fuertes rumores de boda con Marina Calabró y explicó cuál es el verdadero motivo por el que no habrá casamiento en el corto plazo. A pesar de que el director de marketing del Four Seasons, Gabriel Oliveri, ofreció el hotel para la fiesta, la pareja descartó realizar el evento de manera inmediata.

La figura mediática aseguró que antes de dar ese paso definitivo necesitan solucionar un tema organizativo crucial para la pareja. "Tenemos en plan de casarnos, pero no ya. Todavía no hubo propuesta. Gabi casi que ofreció el hotel para la fiesta, así que si ya tenemos el salón", aclaró sobre la situación que atraviesan.

El principal impedimento actual para formalizar el matrimonio radica en la falta de una convivencia previa entre ambos. Los dos comunicadores prefieren experimentar el día a día juntos en el mismo hogar antes de organizar la celebración, aunque la dinámica familiar de cada uno vuelve muy compleja esa posibilidad en este momento particular.

"Los dos pensamos lo mismo: ‘nos vamos a casar en el momento en que podamos convivir’, que eso por ahora es un obstáculo, porque Marina vive con su hija y yo, si bien no vivo toda la semana con mis hijos", explicó el periodista para despejar todas las dudas que circularon durante los últimos días.

Por su lado, Marina Calabró manifestó su ilusión por dar el sí en el futuro, aunque confirmó que todavía no existe una oferta formal. La conductora de Primicias Ya sostuvo que conversan seguido sobre la idea, pero que las faltas de organización propia impidieron avanzar hacia la planificación concreta de la fiesta.

En la actualidad, tras dos años de noviazgo, el esquema cotidiano sigue siendo en casas separadas para resguardar el espacio de los tres chicos involucrados. Pernochan juntos con frecuencia trasladando prendas de una vivienda a la otra, dejando el casamiento como un deseo postergado hasta que logren resolver la logística del hogar compartido.