Una famosa se separó hace poco y ahora la acusan de robamaridos

Tras superar una dolorosa ruptura sentimental hace 5 meses y recibir constantes propuestas de diversas figuras públicas, Fio Giménez vuelve a quedar en el centro de la escena mediática al ser acusada públicamente de intentar conquistar a un hombre que ya se encuentra en pareja.

Todo comenzó durante su participación en el streaming Dale Match, conducido por Marcelo Tinelli, donde la bailarina manifestó de manera abierta su atracción hacia uno de los concursantes presentes en el estudio y consultó al aire si estaba comprometido.

Lejos de quedar como una simple humorada televisiva, la situación escaló con rapidez hasta convertirse en un fuerte cruce virtual cuando la novia del participante involucrado se enteró de lo sucedido y decidió salir a cruzarla duramente mediante un video en las redes sociales.

Desde el programa Puro Show, el periodista Pampito detalló cómo se originó el conflicto y analizó las repercusiones que generaron las declaraciones de la bailarina, quien intentó defenderse argumentando: “Yo sólo pregunté si estaba en pareja porque me pareció muy lindo y me pareció muy capo. Pero era solamente una pregunta”.

Lejos de aceptar las explicaciones, Juana, la novia del participante, lanzó duras críticas hacia la actitud de la bailarina y disparó de manera contundente: “Sos una mosquita muerta que no servís ni para levantarte a un varón. Yo no puedo creer cómo perdiste tu dignidad de esa manera”.

En el mismo descargo, la joven continuó su descargo cuestionando la exposición pública y agregó con ironía: “¿Por qué no esperás que corten las cámaras y después vas y de última le pedís el número, te lo intentás chamullar?”.

Juana también hizo referencia a los dichos de Fio en el programa y remarcó: “Tuviste que cargarte en un programa haciéndote la mosquita muerta, diciendo ‘ay, yo solo pregunté si estaba solo. A mí solo me parecía lindo y porque es muy capo’”.

Siguiendo con el duro mensaje contra Fio Giménez, la joven reconoció el atractivo de su pareja pero le lanzó un firme aviso: “Sí, de hecho es muy lindo y muy capo, y entiendo que te guste, porque sí, es lindo. Pero cuídate un poco, negri, cuídate un poquito. O sea, te querés cargar más gente de la que ya tenés cargada”.

Finalmente, el enfrentamiento cerró con una frase muy tajante e hiriente por parte de la novia del participante: “Si querés, escribime y te paso el número de él y lo intentás. Total, te gusta cargarte machos ajenos”.

El revuelo digital fue tan inmenso que el material audiovisual original publicado por la denunciante terminó siendo eliminado, según explicó Pampito al detallar: “El video a Juana se lo bajan. Yo no sé si es que los fans de Fio se lo denunciaron. No sé qué pasó. Nosotros alcanzamos a capturarlo, pero se lo bajan”.

Por su parte, Fio decidió mantenerse al margen del conflicto digital y optó por no responder a las agresiones, priorizando su tranquilidad tras un período complejo en el plano sentimental que incluyó su comentada separación de Cachete Sierra acontecida hace 5 meses.