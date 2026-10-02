Una famosa se separó tras 14 años de casados e hizo una dolorosa confesión

Luli Fernández y Cristian Cúneo Libarona le explicaron la separación a su hijo Indalecio luego de terminar un vínculo que duró 14 años. La conductora decidió compartir los detalles de ese momento tan particular para la familia. Según su relato, la decisión se tomó en buenos términos y tras varias conversaciones donde ambos coincidieron en que la pareja se había desgastado.

Durante esa conversación con Indalecio, que tenía 6 años en ese instante, el pequeño reaccionó con una pregunta que dejó una marca en los padres. "Cuando se lo explicamos a mi hijo Indalecio, que tenía 6 años, nos dijo '¿por qué se separan si no se pelean?'", relató la modelo al recordar cómo abordaron la situación en el hogar.

La modelo remarcó que el objetivo principal fue transmitirle una enseñanza positiva sobre las etapas afectivas sin necesidad de generar conflictos innecesarios. "Los dos nos sentimos orgullosos de poder explicar que no hace falta pelearse, enojarte u odiarte con alguien que amaste tanto porque no querés ser más su novia", concluyó al referirse al vínculo sano que mantienen en la actualidad.