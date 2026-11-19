María Becerra y Anto Pane protagonizaron un inesperado episodio durante la presentación que la cantante brindó en el Movistar Arena. En el marco de su impactante show 360, que incluyó invitados sorpresa y la emotiva despedida de Quimera, la mediática fue convocada para desfilar durante la interpretación de la canción "Sexo es moda", un segmento donde diversas figuras del espectáculo suben a escena.

Todo marchaba según lo previsto hasta que finalizó la participación de la invitada y llegó el momento de retirarse. Lejos de abandonar el lugar, la influencer se resistió a bajar, abrazó fuertemente a la artista y se negó a soltarla ante la mirada de todos los presentes en el estadio.

Frente a esa situación, el público presente comenzó a corear el grito de "¡Anto, Anto, Anto!" en medio del recital. Con total profesionalismo, la intérprete pidió un fuerte aplauso para su invitada, aunque en el video que rápidamente se viralizó en las redes sociales se escucha a varios fanáticos pedirle a la joven que descendiera para que la música pudiera continuar con su performance.

Una vez finalizado el tenso cruce sobre las tablas, la mediática se mostró sumamente avergonzada por haber permanecido más tiempo del estipulado y decidió acercarse a pedirle disculpas a la anfitriona. Con evidente incomodidad por lo sucedido frente a miles de espectadores, le consultó de manera directa: "Perdón, ¿me quedé mucho en el escenario, no?".

Lejos de molestarse o generar un conflicto mayor, la estrella pop demostró su humildad y le respondió con total amabilidad para quitarle peso al asunto. Con una sonrisa y muy buena predisposición, la cantante la tranquilizó diciéndole: "Pero no pasa nada. Es así, hay que disfrutar. Gracias por lo que me dijiste, qué linda que sos".

Tras escuchar las palabras de apoyo de la artista, la influencer se sintió mucho más aliviada por la reacción positiva que recibió detrás de escena. Para dar por cerrado el intercambio y dejar en claro la enorme alegría que le generó haber sido parte de ese espectáculo multitudinario, concluyó con una frase contundente: "Amiga, nunca la pasé tan bien".