Una famosa se va sola con Pedro Alfonso y Paula Chaves estalló de celos

La próxima temporada de verano ya toma color en las sierras cordobesas con el anuncio oficial de una de las apuestas teatrales más esperadas. Marcela Kloosterboer estampó su firma como la última incorporación de lujo para acompañar a Pedro Alfonso y Paula Chaves en la nueva comedia que preparan juntos. El espectáculo llevará por nombre Manos arriba y tiene fecha confirmada de debut para el próximo 25 de diciembre en la tradicional sala del Teatro del Lago, en la ciudad de Carlos Paz.

Además de la pareja central y la flamante llegada de Kloosterboer, la producción terminó de definir al equipo artístico completo que subirá a escena cada noche. El elenco contará con las actuaciones de Pachu Peña, Rodrigo Noya y Cami de los Santos, conformando un grupo que promete conquistar al público familiar. Detrás de escena, el proyecto estará comandado por Diego Ramos en la dirección general, mientras que la producción ejecutiva corre por cuenta de Ezequiel Corbo y Federico Hoppe.

Un dato diferencial de esta propuesta es que se convierte en la única obra de la plaza veraniega que ya tiene su futuro asegurado en la cartelera porteña. Una vez que concluyan las funciones en Córdoba, la compañía desembarcará en la calle Corrientes para estrenar el 18 de marzo en el Teatro Multitabaris. El desembarco en Buenos Aires quedó formalmente sellado con la clásica foto de los dedos junto al reconocido empresario teatral Carlos Rottemberg, celebrando con humor esta continuidad laboral.

Para el actor y productor, este nuevo desembarco representa un aniversario muy especial en su carrera artística y personal. "Son 15 años ya en Carlos Paz", confesó Alfonso con evidente asombro al repasar el paso del tiempo desde su debut en la villa. Su vínculo con la ciudad comenzó en el verano de 2011 de la mano de Paula Chaves, justo en el momento en que iniciaban su romance, el cual luego se consolidó con el nacimiento de sus tres hijos: Olivia, Baltazar y Filipa.

A lo largo de esta década y media de trayectoria ininterrumpida en las sierras, el artista encabezó numerosos sucesos de taquilla como Despedida de soltero, Abracadabra, Una noche en el hotel, Un plan perfecto, Misterio en la cabaña y Un viaje en el tiempo. En ese recorrido también compartió tres temporadas inolvidables junto al recordado Emilio Disi, a quien siempre destacó como un gran maestro, referente y guía profesional antes de encarar este nuevo desafío con Manos arriba.