Una famosa sorprendió a todo mundo al casarse por civil en secreto

La bailarina uruguaya Andrea Ghidone y el empresario Pablo Otero celebraron su matrimonio por civil este jueves 15 de octubre en el Club Libanés. Tras dos años de noviazgo y a un año del compromiso oficial, la parejita rubricó su unión ante sus seres queridos. En el recinto estuvieron presentes Natasha, la hija de la artista, junto a José, Isabella y María Divina, los descendientes del novio.

Luego del emotivo enlace, Andrea Ghidone, Pablo Otero y sus invitados se trasladaron al exclusivo Palacio Duhau para disfrutar de un almuerzo festivo. Los comensales compartieron una refinada mesa larga ornamentada con arreglos florales en tonos blancos. La modelo expresó en sus redes sociales: "Viví una de las mañanas más lindas y emocionantes, de esas que quedan guardadas para siempre en el corazón. Ser parte de un momento tan especial, lleno de amor, abrazos y felicidad, fue un regalo hermoso".

En cuanto a la indumentaria elegida para la firma de la libreta roja, la uruguaya lució un traje estampado beige de saco largo, pantalón ancho y musculosa haciendo juego. Por su parte, el empresario prefirió un ambo oscuro de confección moderna. El evento formal sirvió como la antesala perfecta para la gigantesca celebración nocturna que ya están planificando para el desenlace del mes.

La mega fiesta se llevará a cabo a fines de octubre en el salón Rüt Haus y contará con figuras destacadas como Carmen Barbieri, Flor de la V, Nacha Guevara, Marcelo Polino y Facundo Arana. La novia utilizará tres vestidos distintos, dos de Marisa Campanella y uno traído de Milán. Habrá tres bandas internacionales en vivo y prefirieron no armar lista de regalos para pedir donaciones dirigidas a cuatro fundaciones.