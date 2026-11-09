Una famosa subió fotos desnudas y encendió las redes sociales

La influencer Sofía Gonet eligió una propuesta artística radical para conmemorar la trigésima quinta Marcha del Orgullo LGBT de Buenos Aires al cubrirse el cuerpo entero con pintura en los colores de la bandera del arcoíris y convertirse en un lienzo vivo. No usó catsuit ni lencería de pasarela, sino que pasó horas de trabajo minucioso junto a su equipo para transformar su piel en una obra de arte efímera con inspiración declarada en la obra de Edgardo Giménez sobre Moria Casán y en el icónico catsuit de Versace.

La protagonista comenzó la jornada a las ocho de la mañana y registró todo en su cuenta de Instagram con el tema Vogue de Madonna como música de fondo. Buen día. Otro día. Acá estamos desde las ocho de la mañana en esta situación. Me estoy haciendo un full body painting con los colores de la bandera del orgullo. Soy un lienzo, anunció al inicio del clip con el tono desenfadado que la caracteriza mientras el equipo trabajaba con brillos y pigmentos.

Lo que siguió fue un registro con ribetes de comedia involuntaria que incluyó poses exigidas por los fotógrafos, bromas de los asistentes y risas entre bastidores. Me están amenazando, dijo Sofía Gonet entre carcajadas cuando le indicaban cómo pararse. Me da si hago mal las poses, bromeó sobre la producción que llegó a reunir más de cincuenta mil likes en su video del detrás de escena.

El resultado final fue publicado en su feed en un carrusel de dieciocho fotos donde Sofía Gonet posó cubierta de pies a cabeza en glitter multicolor con pasties en forma de arcoíris sobre el pecho y tacos plateados como único accesorio convencional. Entre las reacciones se destacó el comentario de Georgina Barbarossa, quien le escribió que siempre lo da todo. Finalizada la sesión, la influencer se sumó a una fiesta.