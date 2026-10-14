Una famosa traicionó a la China Suárez y se puso del lado de Wanda Nara

Natalie Weber rompió el silencio tras el enojo de Nora Colosimo y Wanda Nara por los comentarios que realizó sobre la hija mayor de la empresaria. La panelista utilizó el programa de Santiago Riva Roy en Bondi Live para hacer su descargo y aclarar que no tuvo mala intención al brindar ese dato.

Natalie Weber reconoció su error al expresarse sobre la nieta de Nora Colosimo y admitió que tendría que haber seleccionado mejor su lenguaje. "Después de escuchar a Nora entendí que usé un término inapropiado, pude haberlo dicho en otras palabras", expresó la panelista durante la emisión.

Natalie Weber sostuvo que no le teme a la posibilidad de resolver este asunto en la Justicia. "Si lo que dije les parece suficiente para demandarme, con las barbaridades que ellos mismos exponen de las nenas, que lo haga, no tengo problema", afirmó ante la amenaza judicial de Wanda Nara.

El problema empezó cuando Nora Colosimo contó en diálogo con Karina Iavícoli que la nena durmió sola con la niñera tras enterarse del viaje de Mauro Icardi con la China Suárez. En esa conversación se mencionó el dicho de Natalie Weber sobre que la menor estaba en lo de su novio.

Nora Colosimo desmintió rotundamente las palabras de la integrante del programa y aseguró que iniciarán acciones legales. "Es muy grave lo que hizo Natalie Weber, la nena estaba con su tía y Malaika, su sobrina. No tiene novio", concluyó la madre de Wanda Nara en la entrevista.