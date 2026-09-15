Una famosa traicionó feo a Mirtha Legrand mientras peleaba por su vida

El alta de Mirtha Legrand tras casi una semana internada en el Sanatorio Mater Dei por una bronquitis trajo tranquilidad sobre su salud, pero desató un fuerte conflicto externo. La conductora continúa con la recuperación en su domicilio particular, donde debe guardar reposo sin salir ni trabajar, aunque en las últimas horas trascendió el enojo de su entorno cercano con la periodista Mercedes Ninci por dar a conocer detalles sobre su estado de salud sin ningún tipo de autorización.

Según detalló Yanina Latorre en su programa de radio en El Observador, la molestia escaló tras la difusión pública del material clínico. "Están muy enojados con Mercedes Ninci porque la semana pasada leyó un estudio de Mirtha al aire. ¿Dónde está la intimidad? Para hacerlo, y más de una persona de 99 años, tenés que tener la historia clínica con anterioridad", explicó la panelista. Asimismo, Latorre fue contundente al manifestar que "con Mirtha no hay que jugar al morbo".

La divulgación del informe generó repercusiones inmediatas dentro de la institución médica donde estuvo alojada la figura televisiva. "Leer el análisis al aire sin ser médico es raro. Del Sanatorio están haciendo una investigación para saber cómo llegó a sus manos", reveló Latorre, remarcando la necesidad de manejar con reserva los cuadros de salud, especialmente al tratarse de una figura de la trascendencia de Legrand.

El episodio podría pasar del terreno mediático a las instancias de la justicia en los próximos días. "Lo más probable es que haya algún tipo de causa o denuncia", agregó Yanina Latorre más tarde en el ciclo SQP. La conductora señaló además que en el Mater Dei se sintieron muy culpables por la filtración y aclaró que, si bien la familia no responsabilizó a las autoridades de la clínica, sí mantiene un profundo malestar con la periodista por su accionar.