Una famosa y su dramática experiencia con una sustancia para adelgazar

La influencer Sofía Gonet, popularmente conocida como La Reini, relató la situación de salud crítica que atravesó tras utilizar fármacos para perder peso. La joven explicó que decidió sumarse a una tendencia de consumo de medicamentos que se popularizaron entre celebridades internacionales y en redes sociales. "Veo que en estos últimos años se popularizó muchísimo porque de repente aparecieron miles de famosas de Hollywood super flacas y te empezaron a vender esto como un medicamento mágico para bajar de peso y ser más joven", explicó sobre los motivos que la llevaron a esa decisión.

La experiencia comenzó a complicarse rápidamente luego de inyectarse una sustancia obtenida en el mercado ilegal con el objetivo de ver resultados rápidos en su entrenamiento físico. Gonet describió que a las pocas horas de la aplicación sintió que su organismo fallaba de manera inmediata. "A las 18:00 h empezó el martirio absoluto", afirmó sobre el inicio de los síntomas físicos severos. El cuadro incluyó temblores, mareos, fiebre y un estado de confusión. "Empecé a sentir sueño de golpe pero tipo un sueño que dije me desmayo, mareos, náuseas fatales, temblores, fiebre y confusión", detalló sobre el estado que la obligó a permanecer en el baño de su casa.

Ante el pánico por no poder controlar las reacciones del fármaco, la influencer solicitó ayuda urgente a su padre. En ese momento de desesperación, ella pensó que su vida corría peligro. "Le digo 'pa, te suplico, vení a verme porque me mandé una cagada absoluta'. Yo creía que iba a morir, se lo juro", confesó sobre el nivel de angustia experimentado. Su familia la trasladó de urgencia a un centro médico donde los profesionales le indicaron que el químico debía ser eliminado gradualmente por su propio cuerpo.

Las secuelas del episodio se extendieron por varias semanas y modificaron su alimentación. "Estuve una semana con náuseas absolutas, rechazo absoluto a cualquier idea de comida y un mes sin tener un antojo. La comida había dejado de darme bienestar", explicó sobre el proceso de recuperación. Durante los días posteriores, la joven sufrió ansiedad y temor de no recuperar su salud habitual. "Hablaba con ChatGPT todas las noches para que me tranquilice porque tenía miedo de no volver nunca más a sentir esas ganas o esa felicidad cuando me antojaba de algo", reveló sobre el apoyo que buscó en la tecnología durante sus noches de insomnio.

Cuatro meses después del incidente, la ex MasterChef Celebrity compartió su vivencia para concientizar a su comunidad sobre los riesgos de los estándares estéticos. "Desde ahí me juré que nunca más en mi vida se me iba a cruzar por la cabeza obsesionarme con bajar de peso ni tomar alguna de estas medidas insalubres", reflexionó con firmeza. Finalmente, cerró su mensaje resaltando la importancia de la salud integral: "No hay nada más lindo que ser feliz, disfrutar de la comida y estar sano. El verdadero privilegio es la salud. No caigan".