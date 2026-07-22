Una famosa y su hija sufrieron un accidente y terminaron internadas

La reconocida intérprete Daniela Mori, quien integró el grupo Las Primas y alcanzó el éxito con su canción Endúlzame que soy café, protagonizó un incidente automovilístico junto a su hija Linda Araico en la Ciudad de Buenos Aires.

El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas San Martín y Camarones cuando el vehículo en el que se trasladaban fue embestido por otro rodado. Producto del impacto, las dos mujeres debieron ser derivadas para recibir atención médica inmediata.

La noticia se difundió a través de las redes sociales de la propia artista, quien fue pareja del mandatario Javier Milei años atrás. En su cuenta de Instagram, Mori publicó imágenes desde una ambulancia donde se la observa con un cuello ortopédico para inmovilizar la zona cervical.

En ese espacio virtual, la cantante detalló "Accidente automovilístico. Daniela fue embestida en el auto en Av. San Martín y Camarones. Fue trasladada con su hija Linda a la Clínica de Nordelta" para informar a sus seguidores sobre lo sucedido.

Posteriormente, la cantante compartió una fotografía de Linda Araico, quien también se encuentra hospitalizada con las mismas medidas de protección médica. A pesar de haber publicado estas actualizaciones visuales, la madre no proporcionó precisiones adicionales sobre la evolución de las lesiones ni el estado de salud general de ambas tras el choque. Actualmente permanecen en una clínica de Nordelta bajo observación profesional después del fuerte golpe recibido en la vía pública.